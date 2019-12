Fietsers loopt bebloed gezicht op bij aanrijding ADPW

12 december 2019

17u56 0

Een 21-jarige fietser uit Zonhoven werd woensdagavond omstreeks 17 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat hij op de Mgr. Van Waeyenberghlaan in Leuven in aanrijding kwam met een personenauto. Dat gebeurde op een oversteekplaats voor fietsers. De fietser hield aan de valpartij een bebloed aangezicht over. Zijn verwondingen waren niet ernstig.