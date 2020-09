Fietsers lichtgewond na botsing JSL

18 september 2020

15u09 0 Leuven Twee fietsers ZIJN donderdagnamiddag even na 17 uur lichtgewond geraakt toen ze op het fietspad ter hoogte van de fietsenstalling onder het stadskantoor tegen elkaar reden.

De fietsers reden in tegengestelde richting en één van de twee wilde linksaf slaan om de fietsenstalling in te rijden. Een 51-jarige fietsster uit Begijnendijk raakte gewond aan beide knieën en werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Een 26-jarige fietser uit Heverlee raakte gewond aan één van beide knieën en kon na verzorging ter plaatse in de ziekenwagen zijn weg verder zetten.