Fietsers kunnen uitwijkende auto niet ontwijken: twee lichtgewonden ADPW

05 juli 2019

13u08 4 Leuven Op de Brusselsesteenweg in Leuven zijn donderdagavond twee fietsers tegen een auto gereden.

De twee fietsers, een 42-jarige Leuvenaar en een 31-jarige man uit Woluwe, reden op het fietspad in de richting van Leuven centrum toen er plots een wagen voor hun neus over het fietspad reed ter hoogte van de Leuvense ring. De 79-jarige Leuvenaar had de twee fietsers niet opgemerkt toen hij de ring wilde oprijden. De fietsers probeerden nog te remmen, maar het was te laat. Ze reden alle twee tegen de auto en schoven over de motorkap. Door de klap geraakten ze allebei lichtgewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis worden gebracht voor verzorging. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.