Fietsers haken in elkaar KAR

22 september 2019

11u56 0

Een 41-jarige fietsster uit Leuven is vrijdagavond even na 18 uur lichtgewond geraakt toen ze in de Brusselsestraat in aanrijding kwam met een andere fietser. Tijdens het inhalen haakten beiden in elkaar. De vrouw kwam ten val en klaagde van pijn aan de knieën. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis.