Fietsers en voetgangers op 15 juli weer welkom op Parkwegbrug in Heverlee

EDLL

25 mei 2020

16u25 0 Leuven De werken aan de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee zijn hervat. Afgelopen zondag plaatste spoorwegbeheerder Infrabel het brugdek en de volgende weken komt daar nog een nieuw wegdek bij. Als alles volgens planning verloopt, is de fietsverbinding tussen Leuven-centrum, Heverlee en Kessel-Lo klaar op 15 juli.

Spoorwegbeheerder Infrabel heeft zondag de hoofdleggers aangebracht voor de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee. Door het coronavirus lagen de werken een tijdje stil, maar nu zijn ze dus weer hervat. Omdat het zo’n ingrijpend werk was, werd het treinverkeer zelfs enkele uren stilgelegd en de elektriciteit op de bovenleidingen onderbroken. “Grote, betonnen elementen van 32 ton werden met gigantische hefkranen op hun plaats gelegd over de sporen. Het was een indrukwekkend millimeterwerk. Veel buurtbewoners kwamen uit nieuwsgierigheid een kijkje nemen”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina (CD&V). “Samen met de fietsspiraal, het fietspad aan het Martelarenlaan en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg vormt deze Parkwegbrug een belangrijke schakel in de veilige en vlotte fietsverbinding tussen de stad, Kessel-Lo en Heverlee voor veel scholieren, buurtbewoners en recreanten”, aldus schepen Vansina.

15 juli

De volgende fase is de plaatsing van een nieuw wegdek. Die werken zullen vanaf volgend weekend plaatsvinden. Als alles volgens planning verloopt, kunnen fietsers en voetgangers zich vanaf 15 juli weer over de Parkwegbrug verplaatsen. Dat wil zeggen dat er eindelijk weer een verbinding komt tussen de Philipssite en Abdij van Park. De Parkwegbrug werd vier jaar geleden afgebroken wegens instortingsgevaar.

Infrabel investeerde zo’n 1,2 miljoen euro voor de bouw van de nieuwe brug. Naast de bouw van een nieuwe brug vernieuwt Infrabel ook de afsluitingen langs het spoor over een afstand van 1 kilometer.