Fietsers botsen op elkaar JSL

21 juni 2020

Een 20-jarige student uit Beringen die op weg was op examen af te leggen, belandde zaterdag even voor 16 uur in het UZ Gasthuisberg. De student reed met de fiets toen hij in de Kapeldreef in Heverlee op een 57-jarige fietser uit Tervuren botste. Beiden gingen tegen de grond. De student liep een hoofdwonde op. De vijftiger hield aan de val enkele schaafwonden en een pijnlijke schouder over maar wenste geen onmiddellijke medische zorgen.