Fietsers belanden in ziekenhuis ADPW

01 november 2019

Een 25-jarige fietser uit Kessel-Lo moest donderdagnacht omstreeks 0.30 uur voor verzorging naar het ziekenhuis, nadat hij in de Brusselsestraat ter hoogte van de Remyvest ten val was gekomen. Hij hield aan de val een bloedende wonde aan de kin over. De man had te veel gedronken. Een 45-jarige fietsster uit Heverlee werd omstreeks 3 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze in de Tiensestraat ten val kwam. De dame liep bij de val een bloedende hoofdwonde op. De vrouw was duidelijk onder invloed van alcohol. Ze kon echter geen ademtest afleggen. Een 18-jarige fietser uit Diest kwam donderdagavond omstreeks 18 uur in de Koetsweg ten val toen hij met zijn fiets het voetpad wilde oprijden. Hij liep daardoor enkele blauwe plekken en schuursporen op in het aangezicht. Hij werd voor verzorging met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis.