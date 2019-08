Fietser naar ziekenhuis nadat auto hem aanrijdt bij inhaalmanoeuvre ADPW

27 augustus 2019

In de Broekstraat in Heverlee werd maandag een fietser aangereden door een automobilist. Een 27-jarige man uit Keerbergen reed met de fiets in de Broekstraat terwijl een 33-jarige man uit Leuven met de auto achter hem reed in dezelfde richting. Op een bepaald moment wou de fietser een geparkeerde auto inhalen terwijl de automobilist achter hem hetzelfde manoeuvre uitvoerde. Het kwam tot een aanrijding en de fietser kwam ten val. Hij werd met lichte verwondingen door een buurtbewoner naar het ziekenhuis gebracht. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.