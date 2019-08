Fietser naar ziekenhuis na valpartij ADPW

11 augustus 2019

Een 28-jarige fietser uit Leuven werd zondagochtend even na 4 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat hij op de Grote Markt ten val was gekomen en met een harde klap tegen de grond ging. Het slachtoffer verloor door de klap even het bewustzijn. Een getuige had gezien hoe de man de Grote Markt opreed en tegen de grond ging nadat hij over een kabelgoot reed. De kabelgoot lag daar om enkele stroomkabels af te schermen die daar lagen voor het evenement Half Oogst.