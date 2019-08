Fietser naar ziekenhuis na valpartij ADPW

Een 46-jarige Leuvenaar werd maandagnamiddag omstreeks 17 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat hij in Wijgmaalbroek met zijn fiets ten val was gekomen. De man klaagde van hevige pijn aan de rechterschouder en het rechterbeen. Behalve een ziekenwagen kwam ook een MUG-team ter plaatse voor het toedienen van de eerste zorgen. Het slachtoffer werd even later in het ziekenhuis geopereerd. De reden van de valpartij is onduidelijk. Er was in elk geval geen derde partij bij het ongeval betrokken.