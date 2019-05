Fietser naar ziekenhuis na frontale aanrijding ADPW

27 mei 2019

13u19 0

Een 14-jarige fietser uit Lubbeek raakte maandagmorgen even na 8 uur gewond toen hij op het fietspad op de Diestsepoort frontaal in aanrijding kwam met een andere fietser. Beide fietsers gingen tegen de grond. De tiener uit Lubbeek klaagde over pijn aan een been en bloedde uit de mond. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis