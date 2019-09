Fietser naar ziekenhuis na botsing met bestelwagen ADPW

06 september 2019

11u55 0

In de Parkstraat in Leuven werd donderdagavond aangereden door een bestelwagen. De 35-jarige Leuvenaar reed met de fiets in de richting van het centrum van Leuven toen een 27-jarige man uit Schaarbeek met zijn bestelwagen vanuit de Parkstraat afsloeg naar de Andreas Vesaliusstraat. De bestuurder had de fietser niet opgemerkt en het kwam tot een aanrijding waarbij de Leuvenaar ten val kwam. Hij werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.