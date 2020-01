Fietser naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

22 januari 2020

Een 17-jarige fietser uit Bierbeek werd woensdagochtend omstreeks 8 uur met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat hij op het kruispunt van de Hertogstraat en de Kerspelstraat in Heverlee in aanrijding was gekomen met een personenauto. De fietser werd tegen de voorruit van de auto geslingerd die daardoor barstte. De fietser was gelukkig slechts lichtgewond.