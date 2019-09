Fietser naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

24 september 2019

11u03 0

Een 27-jarige fietser uit Kessel-Lo werd maandagavond even voor 18 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De man was op het fietspad op de Tervuursevest ter hoogte van parking Bodart in aanrijding gekomen met een andere bestuurster van een fiets. De man kwam daardoor met een klap op de grond terecht. Hij liep enkele schaafwonden in het aangezicht op en klaagde van hoofdpijn.