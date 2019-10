Fietser naar ziekenhuis na aanrijding met auto die rood licht negeert ADPW

17 oktober 2019

Op het kruispunt van de Meerdaalboslaan met de Geldenaaksebaan in Heverlee werd woensdagavond een fietser aangereden door een auto. Een 20-jarige vrouw uit Tienen was met haar auto onderweg en merkte te laat op dat het verkeerslicht op rood gesprongen was. Op dat moment stak er net een 25-jarige fietser uit Wommelgem over en het kwam tot een aanrijding. De fietser werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.