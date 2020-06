Fietser met hoofdwonde naar het ziekenhuis JSL

17 juni 2020

15u42 0

Een 42-jarige fietser uit Kessel-Lo werd woensdagochtend met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat hij op de Martelarenlaan ten val was gekomen. De man verloor de controle over het stuur van zijn fiets toen hij zijn arm strekte om rechts af te slaan. Hij kwam met het achterhoofd op de grond terecht met een bloedende hoofdwonde als gevolg. De wonde bleek in het ziekenhuis al bij al mee te vallen. Er waren geen derden bij het ongeval betrokken.