Fietser met hoofdwonde gaat ervandoor na val op voorruit KAR

26 juli 2019

12u01 1

Een 44-jarige fietser uit Kessel-Lo is donderdag in de late namiddag in de Gemeentestraat tegen een geparkeerde auto gebotst. De man kwam met zijn hoofd tegen de voorruit terecht die daardoor barstte. De fietser kroop na het voorval weer recht en zette zijn weg voort. De bijgeroepen politie kon het bloedspoor dat de man achterliet, volgen tot aan zijn thuisadres op korte afstand van de plaats van het ongeval. De patrouille trof de man daar aan. Hij had ondertussen een windel rond het hoofd. De man was onder invloed van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af.