Fietser maakt opnieuw brokken door in natte beton te rijden EDLL/KAR

15 april 2020

Langs de Aarschotsesteenweg in Leuven is Wegen en Verkeer bezig met aanpassingen aan de fietspaden. Ondanks de afgebakende werfzone, is er opnieuw een fietser in geslaagd om voor zijn beurt het fietspad te betreden. Door in het natte beton te fietsen, dringen er zich nu extra herstellingen op. "We gaan de kosten verhalen op de fietser", zegt Wegen en Verkeer.

Het vernieuwde fietspad langs de Aarschotsesteenweg in Leuven is intussen open. Al maakte een fietser al brokken door voor zijn beurt het fietspad te betreden. “De werfzone werd nochtans duidelijk afgesloten met barelen, bakens en een lint. Als alternatief werd ook een tijdelijk padje in de berm aangelegd. Op die manier is er weinig hinder”, zegt Wegen en Verkeer. “Toch vond een fietser het grappig om eens in het natte beton te rijden. De schade herstellen kost extra geld en tijd”. Wegen en Verkeer laat weten dat ze de schade zullen verhalen op de fietser. Hetzelfde gebeurde eerder al bij de fietstunnel aan de Tiensesteenweg in Leuven. Die kon daardoor pas enkele dagen later openen.