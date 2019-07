Fietser lichtgewond naar ziekenhuis gebracht na aanrijding ADPW

05 juli 2019

17u05 0

In de J.P. Minckelersstraat in Leuven is omstreeks 15.40 uur een fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een Opel Astra Sports Tourer. De fietser hield enkele oppervlakkige verwondingen over aan de botsing met de wagen en werd voor alle zekerheid met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.