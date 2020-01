Fietser lichtgewond, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf ADPW

23 januari 2020

13u05 0

Op de Erasme Ruelensvest in Leuven werd donderdagochtend een bestuurder van een elektrische fiets aangereden op het fietspad . De fietser kwam ten val en klaagde van pijn aan de rug en een arm, maar wenste geen onmiddellijke medische zorgen. De bestuurder van de auto stapte even uit om al snel weer in zijn auto te stappen en verder te rijden. De man wordt opgespoord.