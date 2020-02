Fietser komt ten val JSL

28 februari 2020

Een 56-jarige fietser uit Haacht kwam ten val op de Nieuwe Mechelsesteenweg in Leuven. Door werken op de Lüdenscheidsingel is er tijdelijk tweerichtingsverkeer toegestaan op het fietspad. Een 48-jarige bestuurder van een aanrijdend voertuig was hier niet van op de hoogte. De Leuvense vrouw remde hard wanneer ze de fietser zag waardoor deze verschoot en viel. De fietser werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.