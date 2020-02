Fietser komt ten val tegen lijnbus JSL

12 februari 2020

13u52 0

Dinsdagavond kwam een fietsster ten val op het Martelarenplein in Leuven toen ze moest uitwijken voor een voetganger. De 35-jarige vrouw uit Kessel-Lo reed met haar fiets in de richting van de Tiensepoort toen er plots een voetganger overstak. De vrouw ging hard in de remmen en kwam hierbij ten val. Op dat moment kruiste ze net een lijnbus en ze botste tegen deze bus. De voetganger nam meteen de vlucht. Omstaanders verwittigden de hulpdiensten en de fietsster werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.