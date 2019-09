Fietser knalt tegen openzwaaiend portier ADPW

18 september 2019

15u35 0

Een 23-jarige fietser uit Halen raakte dinsdagnamiddag gewond toen hij in de Tiensestraat tegen het openzwaaiend passagiersportier van een geparkeerde bestelwagen knalde en met een klap tegen de grond ging. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Hij had een flinke klap op het hoofd gekregen waardoor hij verward was en liep verwondingen op aan een elleboog. Hij moest ter observatie in het ziekenhuis blijven. De fietser, de bestuurder van de bestelwagen én de passagier die het portier openzwaaide legden allemaal een negatieve alcohol- en drugstest af.