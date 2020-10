Fietser herinnert zich niets van valpartij JSL

Voorbijgangers troffen donderdag rond 6.30 uur een 32-jarige fietser uit Bertem aan liggend op de rijbaan naast zijn fiets op de Tervuursevest aan het voetbalstadion. Het slachtoffer was versuft en vertoonde behalve een schaafwonde aan de linkerslaap geen zichtbare verwondingen. Hij werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Er meldden zich geen getuigen of andere betrokken partij. Over de omstandigheden van de vermoedelijke valpartij is niets bekend aangezien ook het slachtoffer zich niets kon herinneren.