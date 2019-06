Fietser gewond bij ongeval Bart Mertens

10 juni 2019

12u00 0 Leuven Bij een ongeval in de Mechelsestraat in Leuven raakte een fietser zaterdagavond gewond.

Een 32-jarige fietser uit Heverlee werd zaterdagavond omstreeks 19.30 uur overgebracht naar het UZ Gasthuisberg nadat hij in de Mechelsestraat tegen een wagen knalde. D auto reed op dat moment achterwaarts in een garage. De klap was zo fel dat de achterruit van de auto aan diggelen ging. De fietser hield aan de aanrijding een bloedende hoofdwonde over. Fietser en bestuurder van de auto legden een negatieve ademtest af.