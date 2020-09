Fietser gaat tegen de grond JSL

17 september 2020



Een 66-jarige fietser uit Heverlee is woensdagavond even na 19 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De man was op de Geldenaaksebaan ten val gekomen en raakte onder meer gewond aan zijn gezicht.