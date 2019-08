Fietser en jogger in ziekenhuis na ongeval

Bart Mertens

25 augustus 2019

12u15 2 Leuven Een 54-jarige fietser uit Rotselaar en een 20-jarige jogster uit Tielt-Winge werden zaterdag omstreeks de middag beiden met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.

De twee waren op het kruispunt van de Celestijnenlaan en de Langestaart in Heverlee met elkaar gebotst. De juiste omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig niet duidelijk. Geen van beide betrokkenen kon zich nog de juiste omstandigheden herinneren. De fietser hield aan het voorval een bloedende hoofdwonde over. De dame die aan het joggen was, raakte gewond in het aangezicht. De verwondingen van beide slachtoffers vielen mee.