Fietser botst met dochter van enkele maanden in fietskar ADPW

16 oktober 2019

Op de Eenmeilaan in Kessel-Lo botsten dinsdagochtend drie fietsers tegen elkaar. Een 34-jarige fietser uit de buurt was onderweg met zijn enkele maanden oude dochter in een fietskar achter zijn fiets. Op het fietspad haalde hij een 68-jarige vrouw uit Kessel-Lo in. Hij reed echter te snel terug naar rechts, want de fietskar achter hem botste tegen de fiets van de vrouw. De fietsster verloor hierdoor haar evenwicht en botste tegen een 37-jarige man uit Kessel-Lo die uit de andere richting gefietst kwam. Vader en dochter bleven ongedeerd, maar de fietsster werd lichtgewond en de tegenligger moest met lichte verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.