Fietser bewusteloos na klap tegen auto JSL

14 september 2020

Een 23-jarige fietser uit Herent raakte maandag rond 9.30 uur gewond toen hij in de Mechelsestraat - bij het naar beneden rijden van de Keizersberg - tegen een auto knalde. De auto stond stil en wilde net rechtsomkeer maken toen de fietser kwam aangereden. De fietser was door de klap even buiten bewustzijn en hield er ook een pijnlijke knie aan over. Hij werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.