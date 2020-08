Fietser aangereden JSL

25 augustus 2020

Dinsdagochtend even voor 9 uur is een 66-jarige fietser uit Kessel-Lo gewond geraakt toen hij op het fietspad op de Tiensesteenweg in aanrijding kwam met een auto die de parking van een tankstation opreed. De fietser ging met een klap tegen de grond en klaagde van pijn aan een knie en het hoofd. De man werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.