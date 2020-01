Fietser aangereden op Vuurkruisenlaan ADPW

02 januari 2020

Op de Vuurkruisenlaan in Leuven werd in de nacht van oud op nieuw een fietser licht aangereden. De 20-jarige man uit Lubbeek fietste voorbij het rode verkeerslicht terwijl er net een auto aangereden kwam. Een veertiger uit Boutersem kon de fietser niet meer ontwijken en het kwam tot een lichte aanrijding. Gelukkig werd er niemand gewond en was er enkel stoffelijke schade. De politie kwam ter plaatse en de fietser bleek teveel gedronken te hebben. Er werd een proces-verbaal opgemaakt en de fiets werd ingehouden.