Fietser aangereden op Naamsesteenweg Bart Mertens

05 januari 2020

15u46 0

Op de Naamsesteenweg in Heverlee werd het voorbije weekend een fietser aangereden. De 23-jarige man was met zijn fiets onderweg in de richting van Namen toen hij aangereden werd door een auto die een parkeerplaats verliet. De 33-jarige man uit Heverlee had de fietser niet opgemerkt toen hij richting Leuven wou rijden. De fietser kwam ten val en liep lichte verwondingen op. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.