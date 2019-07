Fietser aangereden op kruispunt Kim Aerts

07 juli 2019

14u23 0

Een 51-jarige fietser uit Wijgmaal is vrijdagnamiddag aangereden in de J.P. Minckelersstraat in Leuven. De vijftiger kwam uit de Tweewatersstraat en sloeg links af naar Sint-Maartensdal. Een 25-jarige vrouw uit Herent reed op dat moment op de J.P. Minckelersstraat en merkte de fietser die van rechts kwam te laat op. Ze kon niet meer remmen en het kwam tot een aanrijding. De man werd met lichte verwondingen aan zijn hoofd en ribben overgebracht naar het ziekenhuis.