Fietser aangereden in de Minckelersstraat

24 november 2019

17u09 0

Een fietser raakte betrokken bij een aanrijding in de Minckelersstraat in Leuven. De 33-jarige Leuvenaar was onderweg in de richting van de Vaartstraat toen hij ter hoogte van het kruispunt met de J.B. Van Monsstraat aangereden werd door een auto. De 60-jarige bestuurster had de fietser niet opgemerkt. De fietser kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.