Fietser (71) rijdt door glazen voordeur Kim Aerts

21 juli 2019

14u40 16

Een onoplettende 71-jarige fietser uit Leuven is zondagochtend door een glazen voordeur gereden. De zeventiger reed omstreeks 8.30 uur op het voetpad in de Drinkwaterstraat maar merkte de openstaande glazen voordeur van het appartementsgebouw niet op. Door de klap viel de deur in scherven uiteen. De man werd met een hoofdwonde overgebracht naar het UZ Leuven. Volgens de politie is niet duidelijk wie de deur liet openstaan.