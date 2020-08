Fietser (71) houdt pijnlijke heup over aan val KAR

07 augustus 2020

Een 71-jarige fietser uit Kessel-Lo is vrijdagvoormiddag omstreeks 11 uur gevallen in de Eugeen Vanhoorenbekelaan. Bij het nemen van een bocht verloor de zeventiger zijn evenwicht en hij ging met een klap tegen de grond. De man hield aan de valpartij een pijnlijke heup over. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis in de Naamsestraat.