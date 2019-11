Fietser (19) kritiek na klap tegen openzwaaiend portier met elektrische fiets Kim Aerts

07 november 2019

Een 19-jarige fietser uit Sint-Genesius-Rode is donderdagmiddag omstreeks 14.25 uur met zijn elektrische fiets tegen een openzwaaiend portier van een auto gereden op de Tiensesteenweg in Leuven. Daarna werd hij aangereden door een terreinwagen die richting centrum reed. Het slachtoffer werd onder politiebegeleiding in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. In de loop van de avond was dat levensgevaar geweken. Het Leuvense parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse en stelde een wetsarts aan. Het verkeer tijdens de avondspits verliep bijzonder moeizaam door het ongeval en de afwikkeling ervan.