Fietsendief op heterdaad betrapt

20 oktober 2019

Het Fenomeenteam en het Fietsteam van de Leuvense politie heeft tijdens een actie vrijdag een fietsendief betrapt. Met tien medewerkers trokken ze naar plaatsen die frequent worden aangedaan door fietsendieven. De actie bleek meteen succesvol want er werd een fietsendief betrapt aan de fietsenstalling aan de voorzijde van het station. De jongeman gedroeg zich verdacht waardoor beslist werd over te gaan tot controle. In de rugzak van de man zaten twee kniptangen, waaronder een grote boutenschaar, een steeksleutel en een doorgeknipt fietsslot. De verdachte gaf toe dat hij een gestolen fiets in de stalling gezet had. Deze fiets werd in beslag genomen. De eigenaar kreeg zijn fiets afgelopen weekend al terug. Verder onderzoek moet uitwijzen of de jongeman nog meer fietsdiefstallen op zijn conto heeft.