Fietsendief betrapt ADPW

07 juni 2019

15u14 1

Een 16-jarige man die illegaal in ons land verblijft, werd donderdagnacht betrapt toen hij op de Erasme Ruelensvest een plooifiets wilde stelen. De fiets lag vast met een stevig slot en de tiener probeerde dit los te wrikken. De eigenaar van de fiets zag van uit zijn raam de man bezig aan zijn fiets en riep hem toe. Daarop ging deze er snel op een andere plooifiets vandoor. De eigenaar van de fiets belde de politie en gaf een beschrijving van de verdachte. Even later kon een patrouille de tiener aantreffen. In de rugzak die hij bij zich had, werd een kniptang aangetroffen. De tiener kon niet zeggen waar de plooifiets waarop hij zich verplaatste vandaan kwam. De fiets werd voorlopig in beslag genomen om uit te zoeken wie de rechtmatige eigenaar is.