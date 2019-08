Fietsen op de binnenring op elfde Autovrije Zondag Bart Mertens

20 augustus 2019

16u45 0 Leuven Op 25 augustus organiseert stad Leuven samen met Mobiel 21 vzw voor de elfde keer Autovrije Zondag. De hele binnenstad wordt autovrij en autoverkeer op de binnenring zal een uur lang worden geweerd ten voordele van fietsers. Ook de Kapucijnenvoer en het Sint-Jacobsplein zijn voor het eerst autovrij. “En op het Mobiplein ontdek je de Mobipunten”, zegt schepen David Dessers (Groen).

“Autovrije Zondag is een ideale manier voor bewoners en bezoekers om de stad op een andere manier te beleven”, zegt schepen van Mobiliteit, Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen). “De invloed van Autovrije Zondag mag je niet onderschatten. Het is dankzij dagen zoals deze dat mensen de voordelen van een autovrije stad leren kennen. Op Autovrije Zondag kunnen bewoners de straat opnieuw beleven en kunnen we de stad terug aan haar bewoners geven. Dat willen we de komende jaren nog veel meer doen.”

70 gratis activiteiten

Op de elfde editie van Autovrije Zondag staan tussen 10 en 18 uur en verspreid over de hele binnenstad liefst 70 gratis activiteiten op het programma. Eén van de primeurs is de fietstocht op de binnenring. “Fietsers kunnen proeven van de volledige breedte van de binnenring. Het startschot wordt gegeven om 14 uur op het Professor Van Overstraetenplein voor het stadskantoor. Daarna gaat het in kolonne en onder politiebegeleiding via de Meunierstraat en Brabançonnestraat naar de Tiensestraat. De Leuvense DJ Bobby Ewing laat het peloton een tandje hoger schakelen. De fietstocht is toegankelijk voor iedereen. Alle soorten fietsen -van tandems tot riksja’s en rolstoelfietsen- zijn welkom”, zegt Lies Corneillie, schepen van Gelijke Kansen.

De Leuvense DJ Bobby Ewing laat het peloton een tandje hoger schakelen op de binnenring Schepen Lies Corneillie (Groen)

Nog dit: enkele straten worden voor het eerst autovrij tijdens het event. Meer concreet gaat het over de Kapucijnenvoer, het Sint-Jacobsplein en de J.B. Van Monsstraat. “Het is onze ambitie om het aantal straten en pleinen dat autovrij is op Autovrije Zondag de komende jaren op te krikken. Zo willen we de Autovrije Zondag ook uitbreiden naar de deelgemeenten”, vult schepen Dessers aan die de inwoners ook wil introduceren aan het Mobiplein. “Op het Margarethaplein en het Rector de Somerplein vind je het Mobiplein. Je ontdekt er de vijftig Mobipunten die de stad Leuven de komende drie jaar zal realiseren. Dat zijn punten waar verschillende vervoersmogelijkheden samen komen, van een bushalte tot (deel)bakfietsen.”