Fietsen Niclaes wordt na 30 jaar overgenomen: “Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging” Bart Mertens

29 september 2019

19u00 1 Leuven De bekende fietsenwinkel Fietsen Niclaes houdt de komende maanden een uitverkoop. Reden is de overname van de zaak door een werknemer van oprichter Geert Niclaes. “Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en mijn werknemer Alec Swaegers droomde al een tijdje van een eigen zaak. Op die manier blijft de kwaliteit en de service van Fietsen Niclaes gegarandeerd”, vertelt Geert (52).

Ruim 30 jaar geleden begon Geert Niclaes als prille twintiger een eigen fietsenzaak. De zaak werd een succes en ondertussen is Fietsen Niclaes, gevestigd op de Naamsesteenweg in Heverlee, een bekende naam tot ver buiten de grenzen van Leuven.

Voor oprichter Geert Niclaes is het verhaal mooi geweest want hij is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging in zijn leven. “Ik ben begonnen in 1990”, vertelt Geert (52). “Al die jaren heb ik als ondernemer de nadruk gelegd op service en kwaliteit, met succes. We zijn ondertussen zoveel jaren verder en ik voelde aan dat ik stilaan toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik wou echter niet verkopen aan een keten want ik wou zekerheid voor het personeel en de klanten.”

Alec werkt al vier jaar bij Fietsen Niclaes en weet perfect waarvoor de zaak staat: kwaliteit en service Geert Niclaes

De oplossing kwam uit eigen rangen. Werknemer Alec Swaegers (23) zag een eigen zaak wel zitten. “Dat was perfect, want je zaak overlaten aan een trouwe werknemer is het best mogelijke scenario. Alec werkt al vier jaar bij Fietsen Niclaes en weet perfect waarvoor de zaak staat: kwaliteit en service. Er verandert dus eigenlijk niet heel erg veel in de toekomst. Het personeel blijft behouden en de klanten kunnen rekenen op de service en de kwaliteit die ze altijd al hebben gehad bij Fietsen Niclaes. Ik kan dus met een gerust hart afscheid nemen van mijn levenswerk.”

Kortingen

De komende maanden kunnen de klanten overigens een goede zaak doen bij Fietsen Niclaes. “Er worden mooie kortingen tot -50 % aangeboden op de stock. Van stadsfietsen tot elektrische fietsen”, vertelt Geert Niclaes. “Het ruime aanbod blijft overigens behouden in de toekomst. Meer zelfs, Alec is volledig mee met de allernieuwste ontwikkelingen in de fietsenwereld.”

Ardennen

Blijft de vraag: wat gaat Geert zelf doen want met pensioen gaan op 52 jaar is niet meteen een optie. “Na al die jaren zetten mijn vrouw Sofie Offermans en ikzelf een punt achter het hoofdstuk fietsen”, vertelt Geert. “Maar dat wil niet zeggen dat we niets meer om handen zullen hebben. We hebben in de Ardennen een vakantiehuisje dat we geregeld verhuren en daar gaan we onze aandacht op richten.”

