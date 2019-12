Fietsdief werkt op bestelling: jaar cel KAR

13 december 2019

17u17 1 Leuven De strafrechter in Leuven heeft een man veroordeeld tot een jaar cel voor vier fietsdiefstallen op bestelling in Leuven. De kopers ontvingen foto’s van de tweewielers via berichtendienst WhatsApp.

Yahia C. pleegde in augustus van dit jaar op vier verschillende data evenveel fietsdiefstallen in het centrum van Leuven. Bij het laatste feit, op 30 augustus, werd hij op de Bondgenotenlaan staande gehouden door een politiepatrouille. Hij verplaatste zich met een net gestolen herenfiets van het merk Giant. Hij was eerder die maand herkend op camerabeelden, onder meer door het dragen van opvallende rode schoenen. Bij zijn arrestatie was C. in het bezit van 660 euro, afkomstig van het doorverkopen van eerder gestolen fietsen.

De beklaagde maakte met zijn smartphone foto’s van zijn buit en stuurde die via WhatsApp door naar twee contactpersonen. De kopers kregen meteen ook de prijs aangereikt. Volgens de rechtbank maakte C. deel uit van een criminele vereniging in diefstal en handel van fietsen. De beklaagde zakte daarvoor speciaal af naar Leuven.

De foto’s waren gedroomd bewijsmateriaal en werden gelinkt aan telefonieonderzoek, waarbij de smartphone gecapteerd werd onder de zendmast in de buurt van de diefstallen. Yahia C., die opgesloten zit in de hulpgevangenis in Leuven, werd ook schuldig bevonden aan onwettig verblijf in ons land. Eén gedupeerde stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 1.000 euro.