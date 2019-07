Fiets verloren of gestolen? Vanaf september kan je hem zoeken op een nieuwe website! EDLL

31 juli 2019

Wiens fiets gestolen of verloren is, kan die vanaf september op een gloednieuwe website zoeken. Fietsen die gevonden, gestolen of weggehaald werden door stadsdiensten zullen allemaal met foto samengebundeld worden op een website. Op die manier wil stad Leuven en de lokale politiezone fietsen sneller en vooral op een efficiëntere manier terug bij de eigenaars brengen.

De website is nog niet officieel gelanceerd, maar zit in een testfase. Vanaf september, met de start van het nieuwe academiejaar, zal de website wel opengesteld worden voor het grote publiek. Wie zijn of haar fiets op de website terugvindt, kan vervolgens contact opnemen met de fietscentrale. De website kan al bezocht worden via www.verlorenofgevonden.be