Fertiliteitscentrum LIFE van Heilig Hartziekenhuis blaast 35 kaarsjes uit EDLL

07 december 2019

19u23 0 Leuven Het fertiliteitscentrum LIFE van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven heeft vandaag haar 35-jarig bestaan gevierd. Aan de hand van interactieve rondleidingen en met tal van kinderanimatie konden bezoekers kennis maken met de dienst.

Het fertiliteitscentrum LIFE van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven bestaat dit jaar 35 jaar. LIFE staat voor ‘Leuven Institute for Fertility and Embryology’. Je kan in het centrum onder meer terecht wanneer zwanger worden (voorlopig) niet lukt, er problemen zijn met de eisprong of voor IVF-behandelingen. Met de hulp van de wetenschap proberen de artsen en medewerkers van het centrum een onvervulde kinderwens alsnog in vervulling te laten gaan.

“We zijn niet alleen een IVF-centrum, maar leggen ook de nadruk op chirurgie. We proberen de spontane zwangerschap terug te herstellen”, zegt diensthoofd dr. Sylvie Gordts. Haar vader richtte het centrum op in 1984 en vorig jaar nam Sylvie het roer over. “We proberen dat in een meer huiselijke en minder ziekenhuissfeer te organiseren, want het blijft een gevoelige materie. Er heerst nog steeds een taboe, maar die begint stilaan open te trekken. Met zo'n activiteiten als vandaag hopen we dat nog meer op te lossen”, aldus Sylvie.

De artsen verbonden aan LIFE zijn allen gynaecologen, die zich uitsluitend toeleggen op de reproductieve geneeskunde. Het team geniet nationale en internationale erkenning. Recent behaalde het centrum een Europese certificatie met betrekking tot de verzekering van de veiligheid en de kwaliteit van klinische- en laboratoriumprocedures binnen een IVF centrum. LIFE was het eerste centrum in België en het tweede in Europa dat het certificaat ontving.

Zaterdag zette het fertiliteitscentrum haar deuren open haar voor grote publiek. Bezoekers konden doorlopend kennis maken met het centrum en interactieve rondleidingen volgen. Zo kon je bijvoorbeeld ontdekken hoe een zwangerschap via geassisteerde bevruchting tot stand komt. Een voorbeeld van een dergelijke techniek is in-vitrofertilisatie, de start van een zogenaamde ‘proefbuisbaby’. De dienst had ook kinderanimatie voorzien met een ballonplooier, een airbrush tattoo stand en een poëtisch kapsalon. “Alle kinderen die hun start hier vonden, werden uitgenodigd om eens te komen kijken”, aldus het diensthoofd.