Ferrari maakt ritje op Grote Markt in Leuven, en daar kan de politie niet mee lachen Bart Mertens & Kim Aerts

22 maart 2020

17u00 2 Leuven Leuven ligt er verlaten bij sinds de strenge coronamaatregelen en dat ‘inspireert’ sommige mensen blijkbaar tot sociaal onacceptabel gedrag. Zo werd er zaterdag een Ferrari gespot op de Grote Markt in Leuven.

De Grote Markt in Leuven is al jaar en dag verkeersvrij op bussen van De Lijn na. De Leuvense politie is ‘not amused’ met de bestuurder die de regels aan zijn laars lapte op de Grote Markt. “Zoals reeds aangekondigd: we blijven grondig controleren in het verkeer”, zegt Marc Vranckx, woordvoerder bij de Leuvense politie. “Uiteraard mag die Ferrari niet rijden op de Grote Markt. Wagens zijn enkel toegelaten als er expliciete toestemming wordt gegeven, bijvoorbeeld voor een trouw. Nogmaals, deze coronacrisis is geen vrijgeleide om te doen wat je wil in het verkeer. Wie in de fout gaat, kan zich aan een boete verwachten.”

Ook burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) roept nogmaals op tot verantwoordelijkheidszin. "We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in deze moeilijke tijd, ook in het verkeer", klinkt het.