Féline zorgt voor viergeslacht EDLL

29 augustus 2019

13u00 0 Leuven Bij de familie De Witte is er dankzij de geboorte van de kleine spruit Féline een viergeslacht in de familie.

De trotse mama Amy Sente (24) beviel op 3 juni van een knappe dochter Féline De Witte. Door de geboorte van Féline mag de familie uit Leuven sinds kort zeggen dat ze over een viergeslacht beschikt. Rosa Desmet (83) is de overgrootmoeder van het viergeslacht en ook grootmoeder Ingrid Desie (53) is bijzonder fier op haar kleindochter.