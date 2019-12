Feestverlichting officieel aangestoken tijdens Leuven by Night: “1,5 miljoen lichtjes voor extra sfeer”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V) Bart Mertens

01 december 2019

15u30 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur stak het voorbije weekend voor het eerst de feestverlichting aan. De eer was weggelegd voor schepen Dirk Vansina (CD&V). “In totaal schitteren er anderhalf miljoen lichtjes in de stad”, klinkt het trots.

Om de eindejaarsperiode extra gezellig in te zetten ging afgelopen weekend in Leuven de feestverlichting aan tijdens shoppingevent Leuven by Night. Aan het standbeeld van Justus Lipsius drukte schepen Dirk Vansina (CD&V) op de spreekwoordelijke knop om de lichtjes aan te steken. Ook schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) was van de partij. “De stad Leuven hangt dit jaar zo’n anderhalf miljoen lichtjes in het centrum en in de deelgemeenten. Ze fonkelen aan slingers over de wegen, in de grote kerstbomen op de Grote Markt en op het Artois- en De Becker Remyplein. Voor de historische gebouwen zoals bijvoorbeeld de universiteitsbibliotheek, het stadhuis en het stadskantoor koos de stad dit jaar voor een sobere maar stijlvolle verlichting. Ook zo’n 320 bomen langs de wegen worden mooi verlicht. Nieuw dit jaar is de zogenaamde meegroeiverlichting die 4 tot 5 jaar kan blijven hangen in de grote bomen op het Arenbergplein in Heverlee. De stad opteert uiteraard voor extra zuinige ledverlichting. Om nog minder energie te verbruiken zal de feestverlichting om middernacht gedoofd worden. Daarnaast is ook de overige kerstversiering gemaakt van gerecycleerd materiaal.”

LUCA School of Arts

Leuven by Night was overigens een groot succes. Organisator Liefst Leuven was tevreden met de opkomst voor de shoppingavond met animatie. “We waren al toe aan de negende editie van Leuven by Night”, zegt handelscoach Tine Vandeweerd. “Het werd een gezellige nocturne om de eindejaarsperiode in Leuven feestelijk in te zetten. Bands van LUCA School of Arts zorgden voor een gezellige muzikale omkadering en de bezoekers kwamen een hele avond lang overal fantastische acts met vuur en licht tegen.”