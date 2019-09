Feesttaart voor jarige Jaarmarkt Redactie

02 september 2019

19u03 0 Leuven De Leuvense jaarmarkt bestaat 70 jaar en dat moest uiteraard gevierd worden. Er werd dan ook een speciale feesttaart voorzien.

“Een prachtig volksfeest met een lange traditie”, aldus de verzamelde politici die over de partijgrenzen heen een rondgang maakten op de hoogmis van de Leuvense evenementenkalender. “Op de Jaarmarkt staat ontmoeting centraal en aan de opkomst te zien, gaan er veel ontmoetingen plaatsvinden. Jaarmarkt Leuven is echt een bijzonder evenement. Jaar na jaar een groot succes!” Over de opkomst bestaan geen juiste cijfers maar feit is dat de Leuvense binnenstad bij momenten de vorm aannam van een mierennest. Het was alleszins een drukte van jewelste in de binnenstad en dat al van vroeg in de ochtend tot laat in de avond.