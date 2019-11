Feestje voor Leuvense boekentillen: op 5 jaar tijd staat de teller staat al op 50 Bart Mertens

24 november 2019

13u00 0 Leuven Vijf jaar geleden introduceerde de stad Leuven boekentillen in het straatbeeld. Ondertussen staan er al 50 zogenaamde schatkistjes met gratis leesmateriaal en dat was voor schepen van Wijkwerking Bieke Verlinden (sp.a) reden genoeg om een literair feestje te geven in buurttuin ’t Hoogveldje.

Ze zijn ondertussen een vast onderdeel van het Leuvense straatbeeld: de boekentillen. Het zijn stuk voor stuk prachtig versierde schatkistjes boordevol leesmateriaal dat de buurt deelt met elkaar. Vijf jaar geleden begon de stad met het aanbieden van boekentillen aan inwoners, als vast aanbod in het project ‘Kom op voor je wijk’. Vandaag staan er al vijftig boekentillen, verspreid over heel Leuven. “Dat vroeg om een literair verjaardagsfeest op meerdere locaties, uiteraard samen met de peters en meters die zich over de boekentillen ontfermen. Ik ben blij dat Leuven stilaan verandert in een echte openluchtbibliotheek”, zegt schepen van Wijkwerking Bieke Verlinden (sp.a) die zaterdag zelf naar de vertelavond in buurttuin ’t Hoogveldje in Wilsele-Putkapel afzakte. Verhalenkunstenaar Fred Versonnen vertelde daar verhalen rond het kampvuur. Op andere locaties konden buurtbewoners dan weer lezingen van auteurs bijwonen of zelfs deelnemen aan een poëtische ‘high tea’ in een Leuvense huiskamer.