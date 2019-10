Feestelijke opening van nieuwe school De MET. “Elke leerling stelt zijn eigen programma samen!” Bart Mertens

02 oktober 2019

20u30 0 Leuven Een innovatieve leerhub voor middelbare scholieren in Leuven…Dat is de omschrijving van de nieuwe school De MET die vanavond feestelijk werd geopend door schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). Ondertussen zijn er 40 leerlingen begonnen in het eerste jaar. “Elke leerling stelt zijn eigen programma samen met de hulp van zijn leercoach. Zo kan elke leerling de optimale route volgen”, zegt Mariet Vrancken.

Leuven heeft de ambitie om ook in het onderwijs de rol van pionier te vervullen in Vlaanderen. De nieuwe school De MET is wat dat betreft een stap in de goede richting want het gaat om een vernieuwend onderwijsconcept. Zo nemen de leerlingen hun leerproces zelf in handen, al worden ze in dat proces wel begeleid door een leercoach. School De MET werd opgestart door een groep ouders, leerkrachten en onderwijsspecialisten van CEGO en kreeg de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

Voor sommigen betekent dit meer uren wiskunde, voor anderen hoort daar Latijn of meer uren sport bij Mariet Vrancken van Cego

“Het was duidelijk voor ons dat er nood is aan vernieuwend middelbaar onderwijs waarin ondernemingszin, zelfsturing, samenwerking en het leerproces voorop staan”, legt pedagogisch coördinator Mariet Vrancken van Cego uit. “Elke leerling stelt zijn eigen programma samen met de hulp van zijn leercoach. Zo kan elke leerling de optimale route volgen naar het bereiken van zijn doelen. Voor sommigen betekent dit meer uren wiskunde, voor anderen hoort daar Latijn of meer uren sport bij.” Leercoach Griet Mertens vult aan: ‘De leerlingen werken ook aan zelfgekozen uitdagingen waarbij een eigen leer- of onderzoeksvraag aan de basis ligt. En ze nemen deel aan de verschillende participatieorganen op De MET waar ze samen de leer-, werk- en leefregels bepalen.”

100 leerlingen

De school werd zopas feestelijk geopend in aanwezigheid van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) maar uiteraard zitten er al sinds begin september leerlingen in De MET. Momenteel gaat het om 40 leerlingen maar de school wil snel groeien naar 100 leerlingen. “De MET -’De Markt’ in het Leuvens - is een school die open staat en contact legt met buurtbewoners, organisaties en ondernemers in de stad. De ‘MET’ers’ zijn intussen een maand aan de slag. We krijgen dagelijks vragen over de werking van De MET van geïnteresseerde ouders en buurtbewoners maar ook van mensen uit de onderwijswereld. Volgend jaar wil De MET verder groeien tot een school met een honderdtal leerlingen. Op die manier dragen we met ons initiatief ook bij aan een oplossing voor het capaciteitsprobleem in het secundair onderwijs in Leuven”, besluit projectcoördinator Elke Geuens.

Nieuwe locatie?

Blijft de vraag: waar komt De MET in de toekomst terecht want voorlopig vond het onderwijsproject onderdak in een oude pastorie in de Naamsestraat. Ouders, leerkrachten en leerlingen knapten het pand afgelopen zomer samen op maar het is niet de bedoeling dat De MET daar blijft in de toekomst. Voorlopig is er nog geen geschikte locatie gevonden voor volgend schooljaar. Meer info: www.demetleuven.eu